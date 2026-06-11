На Украине задержали скандально известного главу ТЦК Одессы Борисова

По данным украинских СМИ, бывший глава Одесского территориального центра комплектования и соцподдержки, известный своими скандалами, Евгений Борисов был задержан правоохранителями при выезде из столицы. Сотрудники Госбюро расследований остановили его автомобиль и начали проведение обысков.

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Ранее Борисов уже привлекался по нескольким уголовным делам. Ему инкриминировали незаконное обогащение на сумму в сотни миллионов гривен, а также умышленное уклонение от прохождения военной службы.

В ноябре 2025 года он был выпущен из следственного изолятора под залог, отбыв там два года заключения.