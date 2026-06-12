Россиянин погиб в результате атаки ВСУ

В поселке Суземка в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина, еще один мирный житель получил ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своем канале в мессенджере «Макс».

«В поселке Суземка двое мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, и один из пострадавших скончался», — написал врио губернатора.

Ковальчук добавил, что в Стародубе в результате атаки БПЛА пострадала мирная жительница.

Ранее в результате удара по Суземке погибли два мирных жителя, один их которых Александр Никитенков — директор биосферного заповедника.