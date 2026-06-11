Продюсеру Линды Кувшинову предъявили обвинение

Саунд-продюсеру певицы Светланы Гейман (Линды) Михаилу Кувшинову предъявили обвинение в крупном мошенничестве по делу о подделке документов об авторских правах на песни артистки.

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Об этом в пятницу, 11 июня, сообщил осведомленный источник.

— Михаил Кувшинов в настоящее время проходит в статусе обвиняемого в мошенничестве, связанном с правами на музыкальные произведения Максима Фадеева. Ранее фигурант был подозреваемым, — пишет Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Правоохранители задержали Линду, Кувшинова и главу музыкальной компании «Профит» Дарью Шамову 12 мая. Их доставили в отдел на допрос. Спустя 10 часов певицу отпустили. Кувшинов же остался в отделе. Позднее суд отправил его под домашний арест.

Линда не получила статус подозреваемой. Расследование касается присвоения авторских прав на композиции певицы «Ворона» и «Песни тибетских лам». Ущерб по делу превышает один миллион рублей. Подробности конфликта Линды с Фадеевым — в отдельном материале «Вечерней Москвы».