Российские школьники заработали 25 тысяч рублей на терактах

Северный флотский военный суд огласил приговор четырем школьникам из Апатитов (Мурманская область) за совершение терактов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, один из подростков хотел заработать денег и нашел в мессенджере Telegram человека, который предложил ему работу. За деньги он согласился поджечь узел радиовещания, который в том числе использовался в городе как сирена. 14 апреля 2025 года школьник вместе с другом взломал дверь в помещение узла и поджег его при помощи бензина. За это им заплатили 25 тысяч рублей.

На следующее преступление подростки пошли 17 апреля, прихватив еще двоих друзей. На этот раз они подожгли два погрузочно-транспортных мотовоза на местной железнодорожной станции.

Их всех признали виновными и приговорили к срокам от 6 до 8 лет в воспитательной колонии и колонии общего режима.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о терактах в стране.