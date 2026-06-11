В Запорожье мужчина ранил ножом трех полицейских

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мужчина совершил нападение с ножом на полицейских, ранив троих из них. Об этом сообщила Нацполиция Украины в Telegram-канале.

"11 июня в Заводском районе Запорожья во время проведения санкционированного обыска по месту жительства фигуранта уголовного производства произошло вооруженное нападение на сотрудников полиции. Во время проведения следственных действий мужчина внезапно напал на правоохранителей, применил слезоточивый газ и нанес ножевые ранения трем полицейским", - говорится в сообщении.

Полицейские, спасая свою жизнь, применили табельное оружие, в результате преступник скончался на месте от полученных ранений. Трое полицейских с ножевыми ранениями госпитализированы. На месте происшествия работают следователи.