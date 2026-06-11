Людей эвакуировали из поликлиник в разных районах Петербурга

В Санкт-Петербурге днём 11 июня прошла эвакуация посетителей и сотрудников сразу нескольких поликлиник.

Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, эвакуация затронула медучреждения на проспекте Пархоменко, 30, и 2-м Муринском проспекте, 35.

Как рассказали очевидцы, эвакуация началась около 14:00. Посетителей вывели на улицу, причины произошедшего на тот момент не уточнялись.

Позднее стало известно ещё об одной эвакуации. В поликлинику в Басковом переулке, 38, поступило сообщение о минировании.

По информации 78.ru, эвакуация там прошла около 13:00. После проверки людей пустили обратно, а медицинское учреждение продолжило работу в штатном режиме.

В декабре 2025 года ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что сотрудники правоохранительных органов эвакуировали около 1,5 тыс. человек из здания «ВТБ Арены» в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.