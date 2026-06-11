В Архангельске пьяная парочка разнесла могилы на воинском кладбище

В областном управлении МВД рассказали о задержании в Архангельске двоих местных жителей, которых подозревают в надругательстве над могилами военных. Фигурантами дела стали мужчина 49 лет и его 48-летняя знакомая. Свои действия они объяснили состоянием алкогольного опьянения и публично попросили прощения у горожан.

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Поводом для проверки послужили кадры, появившиеся накануне в соцсетях. На них было видно, как нетрезвая пара громит территорию мемориала на Вологодском кладбище.

Следователи уже возбудили уголовное дело по части второй статьи 243.4 УК РФ — это осквернение воинских захоронений, совершённое с целью нанести ущерб их историко-культурной ценности.

Правоохранители из оперативно-сыскного отделения уголовного розыска быстро вычислили предполагаемых нарушителей. В задержании участвовали сотрудники городского УМВД России. Оба задержанных — жители Архангельска.