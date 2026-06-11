Названо возможное наказание для расстрелявшего шумную компанию сибиряка

Адвокат Екатерина Антонова в разговоре с Рамблером прокомментировала инцидент в поселке Канифольный Красноярского края, где 51-летний мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья по шумной компании местных жителей, и рассказала, какое наказание фигуранту дела.

Напомним, в результате происшествия один человек погиб на месте, еще четверо были ранены и доставлены в больницу. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (ст. 30, ст. 105 УК РФ). Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, фигурант уже задержан, и следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу. Примечательно, что 51-летний житель Красноярска, расстрелявший людей из-за громкой музыки из охотничьего ружья ИЖ-27, владел им на законных основаниях и имел официальное разрешение на оружие.

По оценке эксперта, действия нападавшего характеризуются исключительной жестокостью, а мотив преступления абсолютно не соответствует масштабу наступивших последствий.

С юридической точки зрения совершено особо тяжкое преступление. Повод для совершения — громкая музыка — несоизмерим с последствиями. По данным следствия, известным из открытых источников, после словесного конфликта мужчина использовал охотничье ружье, произвел несколько выстрелов по людям, а затем продолжил стрельбу по автомобилю, на котором они пытались скрыться. В результате один человек погиб, несколько получили ранения. Такие обстоятельства свидетельствуют о высокой степени общественной опасности содеянного. Екатерина Антонова Адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края

Адвокат скептически оценила шансы защиты переквалифицировать обвинение на более мягкую статью — убийство в состоянии аффекта, поскольку действия фигуранта выглядели последовательными и осознанными. Кроме того, она подчеркнула, что возможная трезвость или опьянение сторон не снимут с мужчины ответственности.

«Что касается возможной переквалификации на убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), то на данный момент такая перспектива представляется маловероятной. Для применения этой нормы необходимо установить внезапно возникшее сильное душевное волнение, вызванное противоправными или аморальными действиями потерпевшего, причем реакция должна быть непосредственной и во многом неконтролируемой. Сам по себе факт громкой музыки, даже если она длительное время мешала отдыху или вызывала раздражение, обычно не образует тех исключительных обстоятельств, которые законодатель связывает с состоянием аффекта. Более того, если будет установлено, что человек успел сходить за оружием, зарядить его и затем целенаправленно стрелял по нескольким лицам и автомобилю, это скорее будет свидетельствовать о сохранении способности контролировать свои действия».

Относительно возможного наличия алкоголя в крови участников инцидента председатель коллегии адвокатов добавила:

«Если выяснится, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, это станет отягчающим обстоятельством. Если алкоголь употребляли участники шумной компании, это может объяснять причины конфликта, однако само по себе не оправдывает применение смертельного насилия. Для квалификации действий стрелявшего решающее значение будет иметь не поведение компании как таковое, а наличие либо отсутствие реальной угрозы его жизни и здоровью».

Помимо сурового уголовного срока, обвиняемому грозит колоссальная финансовая ответственность перед пострадавшими и семьей убитого 38-летнего мужчины, добавила Антонова.

«В рамках уголовного дела потерпевшие вправе заявить гражданские иски о возмещении как материального ущерба, так и компенсации морального вреда. Родственники погибшего могут взыскать расходы на погребение, изготовление и установку памятника, а также компенсацию морального вреда в связи с утратой близкого человека. Практика по таким делам показывает, что размер компенсации морального вреда может составлять от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов рублей в зависимости от степени родства, обстоятельств трагедии и имущественного положения виновного. Раненые потерпевшие вправе требовать возмещения расходов на лечение, реабилитацию, приобретение лекарств, утраченный заработок и компенсацию морального вреда за причиненные физические и нравственные страдания».

Подозреваемый владел ружьем ИЖ-27 на законных основаниях. Антонова ответила на вопрос о том, почему существующая система контроля допускает, что оружие оказывается в руках людей, готовых открыть огонь в бытовом споре, и помогут ли здесь дополнительные тесты.

«Наличие действующей лицензии и регулярное прохождение медицинских комиссий свидетельствуют лишь о том, что на момент проверки у человека не были выявлены противопоказания к владению оружием. Однако ни одна медицинская комиссия не способна со стопроцентной точностью предсказать поведение человека в стрессовой или конфликтной ситуации спустя месяцы или годы после ее прохождения. После каждого подобного резонансного случая неизбежно возникают предложения об ужесточении контроля, введении дополнительных психологических тестов или более частых проверок. Вместе с тем важно понимать, что даже самые сложные тестирования не дают абсолютной гарантии того, что владелец оружия однажды не примет противоправное решение».

По словам специалиста, если вина 51-летнего сибиряка будет полностью доказана, из зала суда он может уже никогда не выйти на свободу. Ему вменяются две тяжелые статьи УК РФ — оконченное убийство и покушение на жизнь нескольких лиц.