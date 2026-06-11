В Уссурийске при пожаре погибли два человека

Пожар вспыхнул в одном из домов в Уссурийске, погибли двое местных жителей. Уссурийская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств возгорания. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

"В вечернее время 11 июня 2026 года в одноэтажном жилом доме, расположенном по ул. Чичерина в г. Уссурийске, произошло возгорание. В результате пожара погибли двое местных жителей, их личности устанавливаются. Площадь пожара составила 45 кв. м. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Также прокуратура проконтролирует соблюдение жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара.