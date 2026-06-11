Присяжные признали сценариста сериала «Счастливы вместе» виновным в убийстве

Коллегия присяжных заседателей в Измайловском районном суде столицы вынесла обвинительный вердикт по делу в отношении сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового, обвиняемого в убийстве человека в ходе ссоры. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

«В Измайловском районном суде города Москвы 9 июня 2026 года коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении Берестового Станислава Эдуардовича. Вердиктом коллегии присяжных заседателей установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Берестовой в ходе ссоры нанес потерпевшему 91 удар ножом. От полученных травм последний скончался», – указано в сообщении.

Как уточнили в суде, обсуждение вердикта присяжных заседателей назначено на 18 июня.