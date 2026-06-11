Бывшего вице-губернатора нашли под кокаином в Москве

Бывшего вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова задержали в Москве с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В момент задержания 58-летний экс-чиновник, предварительно, был под кокаином. При обыске у него нашли несколько свертков с запрещенными веществами. Он признал вину и сотрудничает со следствием.

Петухов занимал должность первого заместителя губернатора Новосибирской области с 2015 года. 8 июня его уволили и он пропал. Несколько дней его искали родные, с которыми Петухов перестал выходить на связь.