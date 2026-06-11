Мощный пожар охватил завод «Экран» в Новосибирске

Мощный пожар произошел на территории бывшего завода компании «Экран-оптические системы» в Новосибирске. Предварительно, загорелся склад. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

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Огонь распространился на площадь 2,8 тысячи квадратных метров. Для оказания помощи в ликвидации огня на место происшествия был направлен специальный пожарный поезд. Поднимающийся в воздух черный дым заметен из других районов города. По словам очевидцев, со стороны пожара слышны взрывы.

— Пожар на складе локализован, сообщают в МЧС по региону. Из здания эвакуировали пять баллонов с пропаном и кислородом. Тушение продолжается, — передает новосибирский портал NGS.ru.

Недавно в Пятигорске при разгрузке газовоза произошел взрыв, после которого начался пожар. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что при детонации пострадали два человека.