Россиянина задержали за истязание троих детей своей сожительницы

Уголовное дело заведено в отношении жителя Калуги за истязание трех малолетних детей своей сожительницы. Мужчина задержан, несовершеннолетние находятся в социально-реабилитационном центре, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"Региональным управлением Следственного комитета в отношении 23-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении несовершеннолетних). <…> Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, перед судом возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что с февраля по май 2026 года фигурант периодически применял насилие в отношении трех малолетних детей своей сожительницы. Несовершеннолетние находятся в социально-реабилитационном центре города Калуги, им оказывается необходимая психологическая помощь. С детьми проведены необходимые следственные действия.

В пресс-службе добавили, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательственную базу.