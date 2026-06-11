Жители российского города сообщили о пожаре и взрывах
Жители Новосибирска сообщили о пожаре и взрывах в районе завода «Экран». Об этом стало известно порталу Ngs.ru.
Очевидцы заметили большой столб дыма неподалеку от улицы Магаданской в промышленной зоне Калининского района российского города.
Одна из свидетельниц поделилась, что слышала звуки пожарной сирены. Как утверждает женщина, запаха гари в Новосибирске нет.
Другие горожане подчеркнули, что звучали взрывы. Черный дым виден во всех частях Новосибирска.
В региональном управлении МЧС России уточняют информацию о произошедшем.
Ранее сообщалось, что объекты промышленности загорелись в Волгоградской области после налета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда не выжил 60-летний сотрудник предприятия, еще два человека получили травмы.