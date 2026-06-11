Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу основателя "Русагро"

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу основателя "Русагро" Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Мошковича и экс-гендиректора "Русагро" Максима Басова. Дело будет передано в Замоскворецкий суд Москвы для рассмотрения", - сказал собеседник агентства.

В окончательной редакции Мошковичу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Окончательное обвинение предъявлено и Басову, которому вменяется без взяточничества тот же состав преступлений, что и Мошковичу, и экс-чиновнику Тамбовской области Сергею Иванову, обвиняемому в получении взятки.