В Петербурге арестовали вора в законе

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу вора в законе Юсифа Наруддина оглы Алиева, более известного как Руслан Нураддинович Велиев. Мужчина разыскивался в Баку за бандитизм, разбой и другие преступления. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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— Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до решения вопроса об экстрадиции в отношении Юсифа Наруддина оглы Алиева (Руслана Нураддиновича Велиева), — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Сам мужчина возражал против ареста. Он пробудет в СИЗО до 17 июля. По данным следствия, Алиев в 1994 году похитил мужчину и вымогал у его родственников более 180 тысяч долларов США. Помимо этого, обвиняемый участвовал в подобном преступлении. Алиев вместе с соучастниками похитил мужчину в феврале 1995-го. Впоследствии он получил деньги в качестве выкупа потерпевшего.

Алиев находился в розыске с 2004 года. Мужчину задержали 9 июня у дома 60 по набережной Макарова.