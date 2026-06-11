В Ленобласти задержали торговца аккаунтами для мошенников с Украины

Сотрудники полиции в Ленинградской области задержали предполагаемого члена организованной преступной группы, который под руководством кураторов с Украины незаконно регистрировал аккаунты в популярном мессенджере и передавал их третьим лицам для использования в противоправных целях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

"Злоумышленником оказался 23-летний уроженец Пензенской области. Как установили полицейские, с сентября 2025 года посредством курьерской доставки молодой человек получал от сообщников sim-карты отечественных операторов сотовой связи и персональные данные россиян, включая логины и пароли от их онлайн-кабинетов на портале государственных услуг вместе с кодами для авторизации в них. Далее, взламывая эти учетные записи, юноша осуществлял регистрацию "симок" посредством электронной подписи, а затем с их помощью создавал новые профили в мессенджере. В дальнейшем парень передавал организаторам противоправной деятельности необходимые для входа в зарегистрированные им аккаунты сведения, за что получал денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

По данным оперативников, ежемесячный доход задержанного составлял около $500. Деньги поступали на его криптовалютный кошелек через специализированный чат-бот. В общей сложности мужчина оформил для своих заказчиков не менее 500 профилей.

Против злоумышленника завели уголовное дело по ч. 2 ст. 274.5 УК РФ (организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети Интернет для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса). При обыске по месту жительства фигуранта сотрудники полиции изъяли мобильные телефоны, с помощью которых он общался с кураторами, а также флеш-накопители и другие электронные носители. На время расследования мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.