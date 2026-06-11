В Белфасте во второй день беспорядков пострадали 12 полицейских

Во время второго дня антимигрантских протестов, которые прошли 10 июня в Белфасте, пострадали 12 полицейских и были задержаны 16 погромщиков. Об этом сообщил министр по делам Северной Ирландии Хилари Бенн, слова которого приводит телеканал RTE.

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Он отметил при этом, что "прошлой ночью было меньше беспорядков, чем во вторник".

Поводом для погромов стало нападение с ножом, которое 8 июня совершил на улице столицы Северной Ирландии выходец из Судана Хади Алодид. Пострадавший Стивен Огилви в результате нападения лишился глаза и находится в коме. Нападавшего задержали, ему предъявлено несколько обвинений.

Во время беспорядков 9 июня протестующие сожгли автобус, множество автомобилей, в том числе полицейских, а также подожгли магазин с ближневосточными продуктами, турецкую парикмахерскую, индийскую лавку и несколько домов. Жилища лишились около 30 человек.

На следующий день полиции пришлось применить водометы для разгона бунтовщиков, лица которых были скрыты под масками и балаклавами. Они забрасывали стражей порядка кирпичами и брусчаткой, поджигали мусорные баки. Сообщается, что один из манифестантов оказался объят огнем от бутылки с зажигательной смесью, которую он держал в руках. О его состоянии не сообщается.