В Белфасте во второй день беспорядков пострадали 12 полицейских

Во время второго дня антимигрантских протестов, которые прошли 10 июня в Белфасте, пострадали 12 полицейских и были задержаны 16 погромщиков. Об этом сообщил министр по делам Северной Ирландии Хилари Бенн, слова которого приводит телеканал RTE.
Он отметил при этом, что "прошлой ночью было меньше беспорядков, чем во вторник".
Поводом для погромов стало нападение с ножом, которое 8 июня совершил на улице столицы Северной Ирландии выходец из Судана Хади Алодид. Пострадавший Стивен Огилви в результате нападения лишился глаза и находится в коме. Нападавшего задержали, ему предъявлено несколько обвинений.
Во время беспорядков 9 июня протестующие сожгли автобус, множество автомобилей, в том числе полицейских, а также подожгли магазин с ближневосточными продуктами, турецкую парикмахерскую, индийскую лавку и несколько домов. Жилища лишились около 30 человек.
На следующий день полиции пришлось применить водометы для разгона бунтовщиков, лица которых были скрыты под масками и балаклавами. Они забрасывали стражей порядка кирпичами и брусчаткой, поджигали мусорные баки. Сообщается, что один из манифестантов оказался объят огнем от бутылки с зажигательной смесью, которую он держал в руках. О его состоянии не сообщается.