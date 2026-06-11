Туристов эвакуировали в горах Сочи

Спасатели МЧС России эвакуировали двух туристов в горах Сочи.

© Денис Абрамов/ТАСС

Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Спасатели двух подразделений Южного регионального ПСО МЧС России выезжали в район рекреационного объекта "Орлиные скалы". На верхнем участке горизонтальной части маршрута виа-ферраты мужчина повис на металлическом тросе на самостраховочных усах. Супруга пострадавшего сообщила, что самостоятельно двигаться дальше они не могут, у мужчины немеют ноги, до конца маршрута еще около 300 метров", - сказали в министерстве.

Спасатели эвакуировали их с опасного скального участка, после чего доставили в городскую черту. Спасенные туристы - жители Астрахани, свой маршрут в МЧС России не регистрировали.