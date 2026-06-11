ФСБ предотвратила теракт против военнослужащего Минобороны России

Сотрудники ВСБ России предотвратили теракт, который украинские спецслужбы готовили в отношении российского военнослужащего одного из подразделений Минобороны России.

Об этом сообщил журналистам Центр общественных связей ФСБ России.

«Предотвращён террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении военнослужащего одного из подразделений министерства обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Подробности операции, а также личность военнослужащего, на которого готовилось покушение, в ведомстве не раскрыли.

В конце мая 2026 года сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Новороссийске, в пассажирском поезде. Его планировал совершить агент Службы безопасности Украины.