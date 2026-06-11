Двухсотлетний Свято-Никольский храм загорелся в Ессентуках

200-летний Свято-Никольский храм загорелся в Ессентуках. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в городской прокуратуре.

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По Telegram-канала «112», площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются, сообщается в публикации.

Telegram-канал Mash отмечает, что на месте работают восемь пожарных расчетов — дополнительные силы направили из городов Кавказских Минеральных Вод.

В городской прокуратуре заявили, что правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

6 мая пожар произошел в церкви в военном городке поселка Петровское Ленинского округа Московской области. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Мощнейший пожар уничтожил 150-летнее здание церкви Вонделкерк в центре Амстердама. Возгорание началось в ночь на 1 января, вскоре огонь охватил все здание.