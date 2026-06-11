Пристававшего к ребенку в метро педофила задержала полиция

В Москве правоохранители задержали мужчину, обвиняемого в совершении действий сексуального характера в отношении девятилетнего мальчика в вагоне метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Главного следственного управления Следственного комитета России. Фигуранта оперативно задержали совместными усилиями следователей и сотрудников полиции.

По данным следствия, преступление произошло не позднее 7 июня. В вагоне поезда, следовавшего от станции «Речной вокзал» к станции «Войковская», мужчина совершил в отношении ранее незнакомого девятилетнего ребёнка иные действия сексуального характера. Обвиняемым оказался 57-летний гражданин.

Следователи провели с фигурантом необходимые следственные действия и предъявили ему обвинение. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ («Иные действия сексуального характера»). Эта статья предусматривает наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом Москвы об аресте обвиняемого. Правоохранители также проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона. Расследование продолжается.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Родителей призывают усилить контроль за детьми при поездках в общественном транспорте и разъяснять им правила безопасности. Следствие настаивает на изоляции фигуранта от общества ввиду тяжести предъявленного обвинения.