Единственный способ доставить тело погибшей на пике Победы российской альпинистки Натальи Наговицыной спуск силами спасателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инструктора-проводника по альпинизму и горному туризму Андрея Бориса, который сам покорял высочайшие вершины и организует экспедиции разного уровня сложности.

По словам эксперта, на пике Победы нет вертолетного парка, как в Гималаях, отсутствует и опыт подъема тяжелых машин на такую высоту. «Вряд ли кто-то решится на подобное. Остается только одно спускать тело силами людей, человеческими ресурсами, — пояснил он.

В Гималаях, напротив, отработана схема эвакуации с помощью техники: там есть вертолеты, способные летать на большие высоты. Борисов вспомнил случай, когда с семитысячника на Эвересте снимали пострадавшего. Машину максимально облегчали, заливали минимальный запас топлива. Вертолет успевал подняться, зависнуть, дождаться, пока человека закрепят на тросе, и быстро улетал. В базовом лагере пострадавшего уже передавали медикам.

Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы высочайшей точки Тянь-Шаня (около 7200 метров). Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за тяжелых погодных условий безуспешно. Один альпинист погиб. В мае в МЧС Кыргызстана заявили: многое будет зависеть от погоды, но риски для самих спасателей при попытке вернуть тело россиянки остаются крайне высокими.