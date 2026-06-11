В российском городе мужчина расстрелял шумную компанию

В Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края 38-летний местный житель погиб после того, как мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по компании.

Причиной конфликта стала громкая музыка. Ещё четверо человек получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу.

«В результате одного из выстрелов 38-летний мужчина получил ранение в область грудной клетки, от которого скончался на месте происшествия. Остальные потерпевшие получили огнестрельные ранения различных частей тела и были госпитализированы», — сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о предъявлении обвинения.