Землетрясение магнитудой шесть произошло в Тихом океане у побережья Камчатки
Подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксированы вблизи полуострова Камчатка на глубине 29 километров.
Сейсмическая активность зафиксирована на глубине 29 километров, передает РИА «Новости».
В главном управлении МЧС по Камчатскому краю подтвердили отсутствие жертв. Угроза цунами в регионе не объявлялась.
«В акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие... Магнитуда сейсмособытия составила 6,0», – говорится в официальном сообщении спасательного ведомства. Специалисты продолжают внимательный мониторинг ситуации на побережье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года в районе Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой шесть.
Ранее в том же месяце специалисты зарегистрировали вблизи побережья полуострова подземный толчок магнитудой 6,2.
В конце июля прошлого года на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года сейсмособытие магнитудой 8,8.