Землетрясение магнитудой шесть произошло в Тихом океане у побережья Камчатки

Подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксированы вблизи полуострова Камчатка на глубине 29 километров.

Сейсмическая активность зафиксирована на глубине 29 километров, передает РИА «Новости».

В главном управлении МЧС по Камчатскому краю подтвердили отсутствие жертв. Угроза цунами в регионе не объявлялась.

«В акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие... Магнитуда сейсмособытия составила 6,0», – говорится в официальном сообщении спасательного ведомства. Специалисты продолжают внимательный мониторинг ситуации на побережье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года в районе Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой шесть.

Ранее в том же месяце специалисты зарегистрировали вблизи побережья полуострова подземный толчок магнитудой 6,2.

В конце июля прошлого года на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года сейсмособытие магнитудой 8,8.