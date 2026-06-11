Выживших в катастрофе Air India заставили убирать место происшествия

Год назад самолет авиакомпании Air India (рейс 171) врезался в кампус медицинского колледжа в Ахмадабаде, унеся жизни 260 человек. Выжившие свидетели трагедии рассказали изданию Indepedent о том, что некоторые из них были вынуждены вернуться на место крушения для уборки и поиска уцелевшего имущества.

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Работница столовой Торалбен Лакшари получила ожоги, спасаясь от огня в день катастрофы. Спустя месяц ей приказали снова войти в разрушенное здание, чтобы забрать кухонное оборудование. Другая сотрудница, 56-летняя Гитабен Патель, после возвращения на пепелище столкнулась с тяжелой аллергической реакцией — всё её тело покрылось сыпью.

Обе женщины клянутся никогда больше не заходить в ту часть здания, где они находились во время удара. Однако им приходится ежедневно проходить мимо этого места по дороге на работу. По словам Лакшари, чиновники планируют восстановить разрушенный участок, но она категорически отказывается туда возвращаться.