Россиянин Обрезко предстал перед судом в США

В Соединенных Штатах начался судебный процесс над гражданином России Денисом Обрезко. Мужчина предстал перед федеральным окружным судом штата Массачусетс, следует из материалов, опубликованных в электронной базе американского суда.

Судебное заседание состоялось 9 июня. Как свидетельствуют записи, Обрезко лично присутствовал на слушаниях. От услуг переводчика россиянин отказался. Ему были официально зачитаны предъявленные обвинения, а также разъяснены максимальные сроки наказания, которые грозят подсудимому в случае признания его виновным.

На время разбирательства по делу суд принял решение поместить гражданина РФ под стражу.

Как уточняет агентство Reuters, Обрезко был задержан правоохранительными органами Таиланда еще в 2025 году. Американская сторона обвиняет россиянина в преступном сговоре с целью получения несанкционированного доступа к защищенному компьютеру.

В ноябре 2025 года полиция Таиланда официально подтверждала ТАСС факт задержания соотечественника на острове Пхукет. Задержание проводилось по запросу США, которые инкриминировали россиянину ведение хакерской деятельности.

По данным следствия, Обрезко входил в состав хакерской группы, которая специализировалась на атаках на криптовалютные биржи и финансовые платформы. Американские прокуроры утверждают, что в период с 2018 по 2021 год соучастники Обрезко с помощью фишинговых писем и вредоносного программного обеспечения похитили у американских компаний и частных инвесторов криптовалюты на сумму не менее 22 миллионов долларов. Обрезко, по версии обвинения, занимался выводом и обналичиванием цифровых активов через подставные компании в Юго-Восточной Азии.

Таиландские власти экстрадировали россиянина в США в апреле 2026 года после того, как Верховный суд королевства отклонил апелляцию защиты, пытавшейся оставить Обрезко на Пхукете. Адвокаты россиянина заявляют, что их подзащитный не признает вину и намерен оспаривать экстрадицию и обвинения, так как его предпринимательская деятельность в Таиланде, по словам защиты, носила исключительно легальный характер и была связана с недвижимостью.