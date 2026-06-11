Семь человек погибли при загадочном взрыве в китайском Гуанси
Агентство Xinhua со ссылкой на полицию сообщило о трагедии в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Инцидент произошел ночью в уезде Синъань городского округа Гуйлинь.
По предварительным данным следствия, версия о взрыве бытового газа исключена. Полиция проводит дальнейшее расследование причин случившегося.
Подробности о характере взрыва и возможных жертвах среди детей не приводятся. На месте происшествия работают экстренные службы и следователи.
Информация о состоянии раненых уточняется. Других официальных заявлений от местных властей пока не поступало.