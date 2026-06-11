Мошенники запустили фейки о новых условиях семейной ипотеки

Замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что решение по программе семейной ипотеки планируется принять к июлю. Однако в соцсетях уже распространяются слухи о якобы утвержденных изменениях, которыми пользуются мошенники, рассказывают «Известия».

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Авторы таких публикаций предлагают помощь в оформлении ипотеки на действующих условиях. Аферисты создают поддельные сайты агентств недвижимости с украденными фото реальных объектов и заманчивыми ценами.

Для бронирования просят внести задаток на личную карту и исчезают. Периодом неопределенности активно пользуются также серые лидогенераторы и псевдоброкеры. Эксперты предупреждают: всегда есть покупатели, которые хотят запрыгнуть в последний вагон, и здесь для мошенников благодатная почва.

Поспешное решение может подтолкнуть к оформлению кредита на невыгодных условиях. Специалисты рекомендуют ориентироваться только на заявления ЦБ, Минфина и сайтов банков. Если информация не появляется в официальных источниках — это повод насторожиться.