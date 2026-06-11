Империю из 14 подпольных онлайн-казино накрыли в России

Спецоперация ФСБ и СКР позволила задержать 24 подозреваемых из преступной организации. Фигуранты держали 14 нелегальных площадок онлайн-казино. Подробности разбирали «Известия».

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В структуре преступного сообщества было четыре блока: финансовый, операционный, бухгалтерский и служба безопасности. Деньги от игроков аккумулировались на счетах и переводились организаторам казино. Для точного подсчета незаконной прибыли назначены судебные финансовые экспертизы.

Восемь фигурантов объявлены в федеральный розыск. По оценкам экспертов, в 2025 году объем теневого рынка азартных игр достиг двух триллионов рублей. Замминистра финансов Иван Чебесков назвал нелегальные онлайн-казино главной проблемой отрасли.

Их обороты уже превысили легальный сектор букмекерства. Серверы казино зарегистрированы в офшорах, а блокировка доменов бесполезна из-за мгновенного появления зеркал. В правительстве рассматривается инициатива ускоренной блокировки запрещенных сайтов.