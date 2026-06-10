Опасная находка у магазина: в Самаре вскрыли схрон со снарядами

В Самаре во время дорожных работ рядом с магазином обнаружили тайник с боеприпасами, предположительно оставшимися со времен войны. Об этом сообщает портал 63.RU.

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Находку сделали на улице Физкультурной. По данным издания, строители занимались прокладкой дороги, когда ковш спецтехники задел находящийся под землей ржавый металлический предмет. После этого из грунта начали извлекать артиллерийские и минометные снаряды.

Предварительно считается, что обнаруженные боеприпасы пролежали в земле с военного времени. Точное количество найденных снарядов не уточняется.

После сообщения об опасной находке на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Территорию вокруг места обнаружения боеприпасов перекрыли, был выставлен кордон безопасности.

В полиции пояснили, что их задача заключается в охране потенциально опасного участка. Работы по обследованию и обезвреживанию найденных боеприпасов должны провести профильные службы.