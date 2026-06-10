В Москве осудили участницу ОПГ за мошенничество на сотни миллионов рублей

По данным портала РИА Новости, в Москве вынесен приговор Анне Суханкиной, признанной виновной в участии в преступной группировке и мошенничестве на сумму свыше 200 миллионов рублей. Как информирует столичная прокуратура, женщина обещала вкладчикам высокую прибыль от якобы выгодных инвестиций.

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Согласно сообщениям ряда СМИ, Суханкина, позиционировавшая себя как предпринимательница, вводила в заблуждение клиентов, предлагая им инвестировать средства в онлайн-торговлю на маркетплейсах, гарантируя при этом значительный доход.

Прокуратура установила, что в период с декабря 2022 года по апрель 2025 года Суханкина, действуя в составе организованной преступной группы в офисе на Пресненской набережной, заключала с гражданами договоры займа. Под предлогом прибыльных вложений и высокого заработка она и ее сообщники завладевали деньгами, не намереваясь выполнять обещанного и возвращать средства.

Правоохранительными органами установлено, что от противоправных действий пострадали 59 человек, а общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, превысил 200 миллионов рублей.

"Судом Анна Суханкина, 38-летняя участница организованной группы, приговорена к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ее действия квалифицированы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, совершенное в особо крупном размере организованной группой", – прокомментировали представители надзорного органа в официальном сообщении.

Подчеркивается, что подсудимая полностью раскаялась и признала свою вину.