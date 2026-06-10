Дрон ВСУ атаковал гражданскую машину в Северодонецке

В результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в Луганской народной республике ранения получили пожилой мужчина и двое несовершеннолетних.

Украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по гражданскому транспорту в Северодонецке, передает ТАСС. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе двое детей.

«Вражеский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в Северодонецке. Посреди дня дрон ударил по автомобилю «Рено Логан» в районе автовокзала. Внутри транспортного средства находились три мирных жителя – пожилой мужчина и двое детей 2010 и 2015 года рождения», – сообщили в правительстве региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмого июня беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в городе Стаханове Луганской народной республики.

Второго июня украинский дрон атаковал рейсовый автобус на маршруте Рубежное – Кременная. В конце мая глава региона Леонид Пасечник сообщил о повреждении машин и здания гимназии в Северодонецке из-за налета вражеских БПЛА.