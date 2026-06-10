Найденную в зоне поиска семьи Усольцевых палку отдадут экспертам для анализа ДНК

В зоне поиска семьи Усольцевых спасатели обнаружили обломок туристической палки. Полковник следствия в отставке Максим Девятьяров рассказал RT, что найденную палку отдадут экспертам для анализа ДНК.

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«Скорее всего, возьмут две экспертизы — проверят совпадения с ДНК Сергея Усольцева и его жены Ирины. Несмотря на то что предмет долго пролежал на земле, на нём мог сохраниться потожировой след. По нему можно определить, принадлежит ли он кому-то из семьи либо же был оставлен кем-то посторонним. По этим результатам и будет разрабатываться план дальнейших действий», — сказал он.

Ранее в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что поиски пропавшей семьи приостановлены.