В кавказском регионе России осудили 17 членов «шариатского патруля»

В Кабардино-Балкарии 17 жителям республики вынесли приговор по делу об участии в организации и деятельности экстремистского сообщества. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, с марта 2023 по август 2024 года мужчины организовали так называемые шариатские патрули в кавказском регионе и, пропагандируя религиозное превосходство, применяли меры воздействия к людям, чье поведение не соответствовало их представлениям о норме. Они проводили «разбирательства» с теми, кто пил алкоголь и подозревался в приеме наркотиков.

К потерпевшим участники «патруля» применяли различные методы психологического и физического воздействия, а также определяли им наказания. Организатору дали четыре года и три месяца, остальные получили от 2 лет 1 месяца до 2 лет и 10 месяцев колонии общего режима.

В 2024 году подростки-мигранты из Таджикистана организовали в Подмосковье «шариатский патруль». Хулиганы нападали на горожан из-за внешнего вида.