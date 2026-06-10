В суд Москвы поступил иск Дерипаски о защите чести и достоинства

Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Олега Дерипаски поступило в Таганский суд Москвы. Сумма исковых требований составила 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

"В Таганский районный суд города Москвы 10 июня 2026 года поступил иск Дерипаски Олега Владимировича к Аллеман Ирине Владимировне* (признана в РФ иноагентом), Романовой Ольге Евгеньевне* (признана в РФ иноагентом), Певчих Марии Константиновне* (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов) и Ежову Сергею Александровичу* (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В инстанции добавили, что, по мнению истца, на протяжении нескольких лет ответчики ведут против него масштабную кампанию с целью опорочить его честь и доброе имя. В частности, соответствующая видеозапись была опубликована с участием ответчиков на сервисе YouTube.