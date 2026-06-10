В Кузбассе малыш сбежал из дома и оказался в убийственном месте

В кузбасском городе пропал ребёнок – бабушка ненадолго оставила его одного, и тот ушёл из квартиры.

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Накануне вечером в Киселёвске срочно искали шестилетнего малыша, который без ведома взрослых вышел из квартиры, сообщает Росгвардия.

Бабушка дошкольника пояснила, что внука уже долгое время не получается найти. Оперативники бросились на поиски и отыскали шкодника в очень опасном месте.

– В ходе обследования улиц и прилегающих территорий стражи правопорядка обнаружили мальчика неподалеку от железнодорожных путей, – сказали в Росгвардии.

Мальчика усадили в патрульную машину, накормили и напоили. На место вызвали инспекторов ПДН, после чего юного ходока вернули в семью.