Блогер Маркарян, осужденный на 4,5 года, не смог обжаловать приговор

Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы не удовлетворил жалобу блогера Арсена Маркаряна на приговор по делу о реабилитации нацизма. Мужчина проведет за решеткой 4,5 года.

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Об этом в среду, 10 июня, сообщила судебная коллегия.

— Решение Мосгорсуда оставить без изменения, а апелляционное определение и апелляционные жалобы — без удовлетворения, — передает решение коллегии РАПСИ.

По данным судебных материалов, Маркарян негативно высказался о подвиге героя СССР Александра Матросова, который во время Великой Отечественной войны пожертвовал своей жизнью ради боевых товарищей. Блогер опубликовал видео в Сети, после чего им заинтересовались следователи. В отношении мужчины завели уголовное дело.

Он пытался скрыться от следствия, уехав из Москвы в багажнике автомобиля. Маркаряна задержали в августе прошлого года. В марте 2026-го его отправили за решетку на 4,5 года. Обвиняемому также запретили администрировать сайты в интернете на четыре года. Позднее он подал жалобу на приговор.