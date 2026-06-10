Россиянину дали 14 лет за госизмену

14 лет колонии получил житель Саратова по делу о госизмене за распространение и изготовление листовок, а также за сбор данных о российских военных для подконтрольной службы безопасности Украины.

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Как сообщает Саратовский областной суд, в среду в отношении мужчины был оглашен приговор за преступление по статье 275 УК РФ (госизмена). Мужчине назначено лишение свободы на 14 лет с ограничением свободы сроком на год, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

По версии следствия, мужчина вступил в переписку в мессенджере Telegram с украинской организацией, подконтрольной СБУ и запрещенной на территории России, после чего в течение года изготавливал листовки и распространял их по городу, а в 2023 году он по заданию кураторов предоставил данные о местонахождении российский военных.

Задержали мужчину в ноябре 2023 года, свою вину он признал в полном объеме.