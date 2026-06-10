17-летний россиянин обматерил и поставил на колени ребенка

В микрорайоне Железнодорожный города Балашиха произошел инцидент, в ходе которого 17-летний подросток оскорбил и поставил на колени двух детей в лифте. Об этом пишет «112».

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По информации канала, юноша начал кричать на 8-летнего и 11-летнего мальчиков, используя нецензурную лексику и угрозы.

Внезапно агрессор заставил одного из детей встать на колени, после чего скрылся с места происшествия. Всё происходящее было зафиксировано камерами видеонаблюдения, что позволило правоохранительным органам быстро установить личность хулигана.

В настоящее время полиция активно ищет его для дальнейшего разбирательства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.