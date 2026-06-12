Подросток одним ударом убил пенсионера во время конфликта на отдыхе

Следственные органы Тулы возбудили уголовное дело по факту смерти 77-летнего местного жителя. Трагедия произошла 11 июня у зоны отдыха «Хомяковские поляны». По предварительным данным, между пенсионером и 16-летним подростком возник словесный конфликт. В ходе ссоры несовершеннолетний нанёс оппоненту один удар кулаком в лицо. Об этом сообщили «МК в Туле» в пресс-службе СУ СК России по региону.

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От полученного удара пожилой мужчина упал и скончался на месте происшествия. Подросток после случившегося не скрывался. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые оперативно начали разбирательство.

Следственный отдел по Зареченскому району Тулы возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть человека. В рамках расследования следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и осмотрели место происшествия. Также назначены необходимые судебные экспертизы.

Сотрудники Следственного комитета продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Предстоит выяснить, что именно спровоцировало конфликт между пожилым человеком и несовершеннолетним. Также будет дана правовая оценка действиям подростка.

Уголовное дело находится на контроле руководства регионального управления СКР. Расследование продолжается. Следствие намерено установить все детали трагедии, чтобы принять законное и обоснованное решение.