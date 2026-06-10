Водитель скорой погиб в результате атаки ВСУ на ЛНР

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Луганскую Народную Республику (ЛНР) погиб водитель скорой помощи.

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Об этом в среду, 10 июня, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

— На участке автодороги Троицкое — Сватово вражеский БПЛА атаковал автомобиль скорой медицинской помощи, который вез пациента в больницу. В результате удара погиб водитель, — говорится в его Telegram-канале.

Также в результате удара ранения получили фельдшер и пациент — их госпитализировали.

В этот же день глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что три человека пострадали в результате ракетной атаки украинской армии на Чебоксары. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Сейчас их жизни ничто не угрожает, одного уже отпустили домой.

За ночь 10 июня средства ПВО ликвидировали 326 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили ранее в Минобороны РФ.