В Дмитрове осудили водителя манипулятора за смерть рабочего на стройке

Водителя гидравлического кранового манипулятора, мужчину по фамилии Вазанов признали виновным в смерти рабочего при разгрузке газобетонных блоков в деревне Селевкино Дмитровского городского округа и приговорили к 1,5 исправительных работ.

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Об этом в среду, 10 июня, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд признал Вазанова А.В. виновным и назначил наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ. Гражданский иск о взыскании морального вреда передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Трагедия произошла в конце декабря прошлого года. Тогда Вазанов, управляя манипулятором со стрелой, отвлекся на телефонный звонок. Это привело к тому, что он перепутал рычаги. В результате стрела сбила мужчину с блоков, он скончался от полученных травм.

Ранее в столичный суд направили дело о гибели рабочего, на которого упала стрела крана. Инцидент произошел на строительном объекте в районе Зюзино. Обвиняемый нарушил правила безопасности при проведении работ, что привело к трагедии. По факту смерти мужчины 1985 года рождения возбудили уголовное дело.