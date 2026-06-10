Мощный лесной пожар разгорелся в Приангарье

Лесной пожар на площади в две тысячи гектаров разгорелся на севере Приангарья, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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По его данным, в Чунском районе введен режим ЧС муниципального уровня – именно там с 6 июня действует крупный пожар в северных районах. Из-за сухих гроз там загорелось больше двух тысяч гектаров леса.

По словам Кобзева, специалисты делают все необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию: на север региона были перекинуты 40 сотрудников лесопожарных формирований из южных районов для усиления наземных групп. В ближайшее время область также ждет помощи от федеральной лесоохраны.