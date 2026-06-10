Подросток получил 35 лет тюрьмы за убийство на школьных соревнованиях

В техасском округе Коллин (США) вынесен приговор 19-летнему Кармело Энтони, который на школьных легкоатлетических соревнованиях во Фриско в 2025 году зарезал 17-летнего Остина Меткалфа. Присяжные, совещавшиеся всего два с половиной часа, приговорили убийцу к 35 годам тюремного заключения, отклонив доводы защиты о том, что юноша действовал в состоянии внезапного аффекта и страха.

Суд присяжных в США приговорил подростка Кармело Энтони к 35 годам тюремного заключения за убийство 17-летнего Остина Меткалфа на легкоатлетических играх 2025 года во Фриско. Присяжным потребовалось всего два с половиной часа, чтобы вынести приговор, причём и обвинение, и защита отказались от своего права на вступительные заявления на этапе вынесения приговора. Прокуроры также предпочли не вызывать свидетелей, и защита завершила выступление только после одного свидетеля — матери Энтони Кайлы Хейс, которая рассказала, что он её старший сын, первенец, навсегда останется её малышом, и она его очень любит. На вопрос защиты о том, сожалеет ли подросток о содеянном, женщина ответила, что да, её сын очень сожалеет.

Энтони грозило наказание в виде тюремного заключения сроком от пяти до 99 лет или пожизненного заключения, и во время своего заключительного выступления обвинение потребовало от присяжных сосредоточить их внимание на оборвавшейся молодой жизни, заявив, что Остин Меткалф был чьим-то сыном и чьим-то братом, и что, что бы присяжные ни сделали своим вердиктом, это не отнимет у Кармело Энтони больше, чем у семьи Меткалф, потому что у Остина не было возможности встретить любовь всей своей жизни или получить диплом.

Защита настаивала на том, чтобы присяжные решили, было ли нанесение удара ножом вызвано «внезапной вспышкой гнева», заявив, что подсудимый среагировал в ужасе, не успев подумать. В своём заключительном слове защита призвала присяжных рассмотреть обе стороны, отметив, что если они считают, что Энтони испытывал неподдельный ужас и у него не было возможности спокойно всё обдумать, то в дело вступают внезапные страсти. Адвокаты подростка уточнили, что речь идёт не о том, чтобы обвинять жертву, а о том, чтобы справедливо оценить эмоциональное состояние подсудимого в ту долю секунды. Если бы присяжные решили, что внезапная страсть действительно сыграла роль, обвинительный приговор был бы смягчён до тяжкого преступления второй степени, которое предусматривает возможное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до двадцати лет, однако присяжные не пошли на это.

Энтони, которому сейчас 19 лет, был обвинён в убийстве Меткалфа 2 апреля 2025 года на стадионе «Куйкендалл» во Фриско. Энтони был взят под стражу вскоре после нанесения ножевого ранения, и во время заключительных прений судья Джон Роуч проинструктировал присяжных, что они также могут рассмотреть менее серьёзное обвинение в непредумышленном убийстве, однако присяжные вынесли более суровый вердикт. По данным прокуратуры, двое подростков посещали разные школы и ранее не были знакомы, а ссора началась возле места сбора команды, после чего Энтони предположительно нанёс Меткалфу удар ножом в грудь, и Меткалф был доставлен в больницу, где позже скончался от полученных травм.