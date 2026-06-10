Силовики решают вопрос о новых методах поисков Усольцевых

В настоящий момент правоохранительные органы решают вопрос, как будут происходить дальнейшие поиски семьи Усольцевых, которые пропали в Красноярском крае.

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Среди возможных вариантов — поделить местность около последнего зафиксированного сигнала телефона Сергея Усольцева на минимальные квадраты по 10—20 метров и внимательно просматривать каждый участок. Еще один вариант — продолжить поиски дальше по местности.

В поисках пропавших принимают участие не только профессионалы, но и охотники. Процесс осложнен гористым рельефом. За время спасательной операции в тайге было замечено много взрослых медведей.

По версии следствия, семья пропала из-за несчастного случая. Они могли провалиться в ущелье, подвергнуться нападению диких животных или заблудиться, передает RT.

В среду, 10 июня, в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых временно приостановлены. Это сделали, чтобы специалисты могли проанализировать результат проделанной работы.