Жительница Челябинска месяц фотографировалась с телом утонувшей в ванной дочери

Жительницу Челябинска приговорили к полутора годам лишения свободы: ее признали виновной в смерти по неосторожности пятилетней дочери. Об этом пишет «КП-Челябинск».

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По данным следствия, ребенок утонул в ванной во время купания. На протяжении полутора месяцев женщина скрывала произошедшее, опасаясь ответственности. Она хранила тело в целлофановом пакете в диване и регулярно фотографировалась с ним для соцсетей.

Тело девочки обнаружили в квартире в ноябре 2025 года. При этом женщина проходила несколько психиатрических экспертиз, но специалисты решили не отправлять ее на принудительное лечение, уточняется в публикации.

Родителей, заморивших голодом двухлетнюю дочь, приговорили к 20 годам лишения свободы в Комсомольске-на-Амуре. Они около пяти месяцев запирали ребенка в деревянном ящике, в котором невозможно было даже нормально сидеть. Девочку на несколько суток лишали воды и еды, отчего она и скончалась. Семья была многодетной. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой трагедии.