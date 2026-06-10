Полиция ищет подростка, поставившего на колени школьника в лифте в Балашихе

Полицейские разыскивают 17-летнего молодого человека, который устроил конфликт со школьниками в лифте жилого дома в Балашихе и поставил одного из мальчиков на колени.

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Об этом в среду, 10 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Сотрудниками полиции правонарушитель установлен. Им оказался 17-летний местный житель. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление его местонахождения, а также всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По данным МВД, инцидент произошел в подъезде дома на Рождественской улице. В Telegram-канале Mash опубликовали видео, на котором видно, как подросток обзывает школьников восьми и 11 лет и угрожает им. Впоследствии он скрылся с места.

Ранее отец избил девочку в лифте в Балашихе. По словам очевидцев, конфликт начался еще на улице — мужчина пытался загнать двух дочерей домой, но они отказывались идти с ним. После произошедшего возбудили уголовное дело.