Полиция ищет подростка, поставившего на колени школьника в лифте в Балашихе
Полицейские разыскивают 17-летнего молодого человека, который устроил конфликт со школьниками в лифте жилого дома в Балашихе и поставил одного из мальчиков на колени.
Об этом в среду, 10 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По данным МВД, инцидент произошел в подъезде дома на Рождественской улице. В Telegram-канале Mash опубликовали видео, на котором видно, как подросток обзывает школьников восьми и 11 лет и угрожает им. Впоследствии он скрылся с места.
Ранее отец избил девочку в лифте в Балашихе. По словам очевидцев, конфликт начался еще на улице — мужчина пытался загнать двух дочерей домой, но они отказывались идти с ним. После произошедшего возбудили уголовное дело.