Три ребенка погибли в результате пожара в частном доме в Башкирии

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Три ребенка погибли в результате пожара в частном доме в Башкортостане. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в Telegram-канале «112».

Возгорание произошло в одноэтажном доме в Салаватском районе. Жертвами инцидента стали 11-летняя девочка и мальчики 10 и 6 лет.

На данный момент специалисты экстренных служб локализовали пожар на площади 36 квадратных метров, уточнили в публикации.

Днем ранее в результате пожара, который произошел вблизи Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге, погибли четыре человека. Тела двух погибших нашли в горевшем ангаре, а еще два — под завалами забора.

Кроме того, два человека погибли при взрыве гранаты в коттеджном поселке в Подмосковье. Инцидент произошел на Виноградной улице в «Бахтеево-парке» под Раменским.