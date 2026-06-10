Два человека пострадали при пожаре в многоэтажке в столичном Солнцеве

Два человека пострадали в результате пожара в многоквартирном доме на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево. В здании вспыхнули шесть балконов.

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Об этом в среду, 10 июня, сообщили в экстренных службах.

— Пострадали два человека — женщина и молодой человек, — передает слова собеседника ТАСС.

Пожар произошел утром 10 июня. В доме вспыхнули балконы с 12-го по 17-й этаж. На место прибыли пожарные и впоследствии ликвидировали возгорание. Из дома самостоятельно эвакуировались более 30 человек. В пресс-службе столичного МЧС о пострадавших не сообщали.

8 июня в Москве загорелась квартира дома на Малой Бронной улице. В помещении вспыхнули вещи и мебель. Спасатели потушили пожар, никто не пострадал.